Sony hat seinem Game-Streaming-Dienst PlayStation Now abermals ein neues Update verpasst und dementsprechend das Line-up der zur Verfügung stehenden Titel erweitert.

Wie via PlayStation Blog bestätigt wird, ist das Line-up in den Regionen, in denen der Streaming-Dienst PS Now bereits verfügbar ist, nun um 25 frische Titel erweitert worden. In hiesigen Gefilden warten wir weiter auf den Startschuss für PlayStation Now.

Der Abonnement-basierte Dienst steht in diversen Regionen der Welt bereits für PS3, PS4, PS Vita, PS TV, PC und ausgewählte Smart TVs bereit und lässt euch PS3-Titel auf diesen streamen. Zu den 25 neu hinzugefügten Titeln zählt beispielsweise auch Beyond: Two Souls aus dem Hause Quantic Dream. Insgseamt verfügt der Dienst nunmehr über mehr als 450 Spiele.

Die neu hinzugefügten Titel im Überblick:

Catherine

Beyond: Two Souls + Advanced Experiments DLC

WRC 5: FIA World Rally Championship

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

Trine

Retro City Rampage DX

Smash Cars

Enemy Front

Alien Rage

BlazeRush

Velocity Ultra

OlliOlli

Tennis in the Face

Go! Sports Ski

Nitro(+) Blasterz:Heroines Infinite Duel

Don Bradman Cricket 14

Handball 16

Hunter’s Trophy 2: Australia

Crimsonland

Greg Hastings Paintball 2

Star Raiders

Warlords

Rugby 15

Rugby World Cup 2015

MotorStorm RC Complete Edition