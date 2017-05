PlayStation Now

Der Star-Wars-Day "May the 4th" ist mittlerweile vorüber, dennoch gibt es für Fans der Sci-Fi-Franchise Neuigkeiten. Das Line-up von PlayStation Now wurde nun nämlich erneut erweitert.

Abonnenten des in Deutschland noch nicht verfügbaren Spiele-Streaming-Dienstes PlayStation Now, die auch ein Faible für die Star-Wars-Franchise haben, dürfen sich über eine Erweiterung des Spieleangebots freuen. Das wurde nun via PlayStation Blog bekanntgegeben.

Konkret sind folgende Klassiker neu dabei:

Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition

Star Wars: The Force Unleashed 2

LEGO Star Wars: The Complete Saga

LEGO Star Wars 3: The Clone Wars

Zudem erhalten auch die zwei folgenden Lucasfilm-Klassiker der LEGO-Franchise Einzug:

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures

LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues