Fallout: New Vegas und diese weiteren Titel nun an Bord

Pünktlich zur gamescom war der Game-Streaming-Dienst PlayStation Now endlich auch in Deutschland gestartet. Nun hat Sony das Line-up abermals erweitert.

Wer den Streaming-Dienst PlayStation Now auf der PS4 oder dem PC abonniert hat, der kann nun weitere Titel ohne gesonderten Kauf von Vollversionen oder Downloads auf diesen Plattformen zocken. Sony hat nun die nächste Erweiterung des Line-ups kommuniziert.

Allen voran ist natürlich in diesem Zusammenhang Fallout: New Vegas zu nennen, bei dem es sich sicherlich um den namhaftesten neuen Titel handelt, der nun bei PS Now verfügbar ist. Nicht nur diesen Last-Gen-Titel könnt ihr ab sofort auf der PS4 zocken, sondern auch Fallout 3, Hunted: The Demon's Forge und RAGE.

Insgesamt wurde das Line-up bei PS Now um folgende Titel erweitert:

Fallout: New Vegas

Fallout 3

Hunted: The Demon's Forge

RAGE

Wasteland 2: Director’s Cut

Blue Estate

Grand Ages: Medieval

Pure Pool

Pure Hold’em World Poker Championship

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Air Conflict: Pacific Carriers

Titan Attacks!

Tour De France 2016