Früher in diesem Jahr hatte Sony ja bereits angekündigt, dass der Game-Streaming-Dienst PlayStation Now 2017 endlich auch in Deutschland durchstarten soll. Einen Termin nannte man damals noch nicht, doch zur gamescom war es nun soweit.

In einer Pressemeldung kündigte Sony Interactive Entertainment Europa den Start von PlayStation Now in Deutschland an. Der Streaming-Dienst im Abo-Format ermöglicht euch den Zugriff auf mehr als 400 PS3- und PS4-Spiele, die auf einer PlayStation 4 oder auf einem PC per Streaming ohne vorherigen Download oder Einzelkauf gezockt werden können.

Zu den zum Start verfügbaren Titeln gehören auch Exklusivtitel wie The Last of Us, Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception und Killzone Shadow Fall. Auch Blockbuster wie Red Dead Redemption, Batman: Arkham City und WWE 2K16 sowie Titel für die ganze Familie wie LEGO Movie Videogame, LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 und Tearaway Unfolded sind am Start.

Es werden ständig neue PS3- und PS4-Spiele zum Service hinzugefügt. Eine vollständige Liste aller verfügbarer Spiele bei PS Now gibt es auf der offiziellen Webseite. Zockt ihr einen Titel via PS Now, werden Spielstände in der PS-Now-Cloud gespeichert, so dass ein nahtloser Plattformwechsel zwischen PS4 und PC möglich ist. Auch Trophäen oder Online-Multiplayer-Partien werden unterstützt.

Wer den Streaming-Dienst ausprobieren möchte, der kann nun auf eine Gratis-Testversion für sieben Tage zurückgreifen. Das monatliche Abonnement kostet in hiesigen Gefilden 16,99 Euro. PS Now ist damit nun in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Belgien, Niederlanden und Deutschland verfügbar. Weitere Details findet ihr via PlayStation Blog.