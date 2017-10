Bereits zuvor waren ja Titel bekannt geworden, die PlayStation Now im Monat Oktober bereichern sollen. In Deutschland weichen diese etwas ab. Das hiesige Line-up wurde nun bestätigt.

Bereits früher im Oktober war erneut ein Update des Spiele-Line-ups des abonnierbaren Game-Streaming-Dienstes PlayStation Now bekann geworden. In Deutschland bzw. Europa sieht dieses gegenüber dem internationalen Line-up etwas anders aus.

Daher hat sich heute Sony Interactive Entertainment Europe zu Wort gemeldet und die folgenden Titel bestätigt, die ab sofort via PS Now im Rahmen des Abonnements verfügbar sind:

Until Dawn

Deadlight: Director’s Cut

The Vanishing of Ethan Carter

SOMA

Lords of the Fallen

Overlord: Gefährten des Bösen

Beyond: Two Souls

Agatha Christie: The ABC Murders

How To Survive: Storm Warning Edition

Lone Survivor: The Director’s Cut

Saints Row: Gat out of Hell

Space Hulk

Extreme Exorcism

Deadly Premonition: Director’s Cut

