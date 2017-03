PlayStation Now

Während wir in Deutschland weiter auf den Start des Streaming-Angebots PlayStation Now warten, hat Sony das Line-up in anderen Regionen abermals erweitert.

So sind nun auch 13 neue Titel aus dem Hause SEGA via PlayStation Now spielbar. Der Game-Streaming-Dienst bringt es damit nun schon fast auf 500 insgesamt verfügbare Spiele. Zu den neuen SEGA-Titeln zählen:

Alex Kidd in the Miracle World

Altered Beast

Comix Zone

Fighting Vipers

Golden Axe

Revenge of Shinobi

Sega Bass Fishing

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic the Fighters

Sonic Unleashed

Super Hang-on

Virtua Fighter 2

PlayStation Now setzt auf ein Abo-Modell und kostet in den USA knapp 20 Dollar monatlich. Via Cloud-Streaming-Technologie könnt ihr dadurch Spiele ohne diese zu kaufen auf der PlayStation 4 und anderen Plattformen zocken.