PlayStation Now

Bisher lassen sich Spiele über Sonys Abo-Modell PlayStation Now lediglich streamen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern ...

Sony bietet mit PlayStation Now seit geraumer Zeit die Möglichkeit, gegen eine monatliche Gebühr aus einem reichhaltigen Spieleportfolio zu wählen. Die große Einschränkung: Ihr könnt die Games lediglich streamen, was eine stabile und einigermaßen leistungsfähige Internetleitung voraussetzt. Doch das scheint nicht so zu bleiben.

Ein Reddit-User fand unlängst im Menü des Streaming-Dienstes den Eintrag "Download Game". Bisher passiert nach einem Klick darauf nichts. Jedoch könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass eine Download-Option bald hinzugefügt wird.

Konkurrent Microsoft setzt mit seinem Spiele-Abo Xbox Game Pass grundsätzlich auf den Download, entsprechend braucht es für das Zocken der Titel keine permanente Internetverbindung. PlayStation-Spieler fordern diese Möglichkeit auch für Sonys Service – möglicherweise mit Erfolg.