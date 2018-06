Anderes Juni-Line-up in Europa

PlayStation Now

Wir berichteten ja unlängst bereits über das neue Line-up von PlayStation Now im Juni, doch dieses galt in dieser Form nun lediglich für die USA. Dieses Mal unterscheiden sich die neu verfügbaren Spiele in Europa indes komplett.

Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Europa was das Line-up von PlayStation Now betrifft gab es ja bereits häufiger, doch dieses Mal weichen die neu verfügbaren Titel im aktuellen Monat Juni komplett vom unlängst angekündigten US-Angebot ab. Dabei sollen hierzulande Fans quasi aller Genres auf ihre Kosten kommen, denn es sind beispielsweise Simulationen, Puzzle-Plattformer und Rennspiele gleichermaßen vertreten.

Folgende Titel gibt es in PlayStation Now in Europa im Juni neu:

Assetto Corsa

Farming Simulator 17

Tour de France 2017

Darksiders: Warmastered Edition

Ziggurat

Grim Legends: The Forsaken Bride

Teslagrad

Ultratron

Toki Tori 2+

Seasons After Fall

Mystery Chronicle: One Way Heroics

Darüber hinaus wird in hiesigen Gefilden folgenden PS3-Titeln ein PS4-Upgrade verpasst:

Doki-Doki Universe

Sound Shapes

Unfinished Swan

Diese Spiele schließen sich über 500 schon verfügbaren Titeln an. In Europa ist der Game-Streaming-Dienst für PC und PS4 in diversen Ländern verfügbar, darunter unter anderem auch Deutschland, Österreich und der Schweiz.