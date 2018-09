Sony hatte in der vergangenen Woche ja die Retro-Konsole PlayStation Classic angekündigt, eine Miniatur-Version der ersten PlayStation. Diese kommt ausgestattet mit 20 Spieleklassikern, doch wird es über die vorinstallierten Spiele hinaus später Nachschub geben?

Auf der Miniatur-Retro-Konsole PlayStation Classic werden zum Release 20 Klassiker vorinstalliert sein und euch dementsprechend beschäftigen. Welche das im Einzelnen sind, das hängt auch von der Region ab, denn das vorinstallierte Spieleportfolio wird sich beispielsweise in Asien von dem in Europa unterscheiden. Doch wie sieht es eigentlich später aus? Wird Sony noch weitere Spiele nachschieben und installieren lassen?

Ein neuer Bericht der englischssprachigen Kollegen von IGN klärt diesbezüglich nun etwas weitergehender auf. Demnach wird Sony nach dem Launch der Retro-Plattform keine weiteren Spiele mehr für diese veröffentlichen. Das hat ein PlayStation-Sprecher gegenüber den Kollegen bestätigt: "Es gibt keinerlei Pläne, nach dem Launch neue Inhalte auf die PlayStation Classic zu bringen."

Wer sich die Retro-Version kauft, wird sich also mit der direkt vorhandenen Riege um Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4 oder Tekken 3 begnügen müssen.

Zudem bestätigte der PlayStation-Sprecher noch eine zweite Info: Die PlayStation Classic bekommt keine Anbindung an das PlayStation Network spendiert. Ihr werdet also keine Platinum-Trophäe in Final Fantasy VII etc. verdienen können.

Die PlayStation Classic erscheint für knapp 100 Euro am 03. Dezember 2018.