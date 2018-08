Auf der gamescom stehen in dieser Woche noch die Spiele für die PlayStation 4 im Fokus, doch die nächste Konsolengeneration wirft bereits ihre Schatten voraus. Geht es nach einer renommierten Analystenfirma, dann steht uns die PS5 womöglich früher ins Haus, als zuletzt gedacht.

Zwar gab es vereinzelt Meldungen, wonach Sony die PS5 sogar schon im Herbst 2018 auf den Markt bringen könnte, doch diese waren seit jeher eher weniger ernst zu nehmen. Am realistischsten waren daher bislang Annahmen, wonach Sony eine Veröffentlichung im Jahr 2020 anpeilen dürfte. Jetzt prognostizieren aber renommierte Analysten doch einen möglichen früheren Release.

Konkret handelt es sich um die japanische Firma Ace Economic Research Institute. Die Analysten haben den aktuellen Geschäftsbericht unter die Lupe genommen und im Zuge dessen auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Im Bericht kommt man zum Ergebnis, dass Sony die PlayStation 5 auch schon Ende 2019 auf den Markt bringen könnte.

Allerdings gebe es dafür eine bestimmte Hürde zu nehmen, so das Unternehmen weiter: Sony müsse in der Lage sein, die nötigen Rohstoffe für die Fertigung in ausreichender Stückzahl beizubringen. Sei das nicht der Fall und würden daher nicht ausreichend hohe Stückzahlen der Konsole an die Händler geliefert werden können, würde Sony wohl von einem Release schon 2019 Abstand nehmen.

Würde es so kommen, dann wäre mit einer Vorstellung der PS5 voraussichtlich auf der E3 2019 zu rechnen. Wie gewohnt gibt es seitens Sony noch kein offizielles Statement, so dass die weiteren Entwicklungen abzuwarten bleiben.