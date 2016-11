Konsolen waren einmal wunderbar einfach. Doch es ist lange her, seit man schlicht ein Spiel in die Daddelkiste steckte und loslegte – siehe Sonys PlayStation 4 Pro mit all ihren Spezialregeln in Sachen Auflösung und Farbtiefe. Wir beseitigen alle Unklarheiten in Bezug auf Ausrüstung, Leistung und Anwendung in dieser FAQ.

Brauche ich unbedingt einen UHD-Fernseher, um einen Vorteil aus der neuen PS4 Pro ziehen zu können?

Nein. Wer auf die höhere Auflösung verzichtet, kann in manchen Spielen auf einen „Performance-Modus“ zurückgreifen, der schönere Grafiken und mehr Effekte mitbringt oder die Grafik flüssiger macht, indem er die Bildrate erhöht. Beispiel: Rise of the Tomb Raider. Dies ist aber nicht bei allen Spielen gegeben. Der Hersteller eines Spiels muss Full-HD-Vorteile direkt implementieren.

Profitieren ältere PS4-Spiele automatisch von der gesteigerten Rechenkraft, ähnlich wie bei der Xbox One S?

Nein. Microsofts S-Modell der Konsole bekam nur eine geringe Steigerung der Rechenkraft spendiert, die sich auch ohne Nachbearbeitung der Hersteller geringfügig auf die Spiele auswirkt. Bei der PS4 Pro ist der Leistungsanstieg hingegen viel erheblicher, was zu Problemen bei der Kompatibilität führen könnte. Darum spielt die PS4 Pro alle Titel, die nicht durch einen Patch nachträglich optimiert wurden, gedrosselt ab – also in der gleichen Qualität wie die „normale“ PS4.

Haben Besitzer der PS4 Pro Vorteile bei Online-Begegnungen?

Nein. Sony schreibt einen einheitlichen Standard bei Online-Spielen vor. Selbst wenn ein Titel für PS4 Pro optimiert wurde und beispielsweise eine höhere Bildrate im Einzelspieler-Modus auffährt, bleibt die Online-Erfahrung für alle Spieler gleich. Lediglich die interne Auflösung kann erhöht werden, wie bei Uncharted 4 der Fall. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf Spielgeschwindigkeit oder Steuerung.

Welchen Fernseher soll ich mir zulegen, wenn ich die Grafik in UHD und HDR genießen möchte?

Das hängt teilweise vom eigenen Geschmack und dem verfügbaren Budget ab. In Sachen Auflösung eignet sich jedes Modell mit UHD-Standard. Wir empfehlen eine Diagonale von 50 Zoll und größer, damit die hohe Auflösung richtig zur Geltung kommt. Das Modell sollte zudem nicht allzu alt sein, da der HDR10-Standard erst Mitte 2015 definiert und gefestigt wurde. Aus der Zeit davor gibt es noch Fernsehertypen, die ihr eigenes Süppchen kochen, siehe etwa ältere Fernseher von LG, die mit dem hauseigenen „HDR Pro“ arbeiten.

HDR Pro entspricht im Großen und Ganzen HDR 10, aber um ganz sicher zu gehen, sollte der Fernseher eurer Wahl explizit HDR10 unterstützen. Wichtig ist auch, dass HDR10 im Spielemodus aktiv bleibt und nicht abgeschaltet wird. Dies war bei einigen Modellen der Marke LG zu beobachten, wurde jedoch über Firmware-Updates korrigiert. Beachtet, dass HDR bei manchen Geräten nur auf einem HDMI-Eingang unterstützt wird.

Wie steht es um HDR auf Full-HD-Bildschirmen und Full-HD-Monitoren?

Bei beiden schlecht. Obwohl technisch durchaus möglich, sind bislang keine Fernseher und Monitore in Full-HD-Auflösung mit der HDR-Farbtiefe kompatibel. Auch UHD-Monitore für den PC unterstützen bislang nur extrem selten HDR. Greift sicherheitshalber zu einem UHD-Fernseher!

Brauche ich ein spezielles HDMI-Kabel für UHD und HDR?

Nein. Zwar benötigen alle Geräte, die UHD ausgeben oder empfangen sollen, Anschlüsse im HDMI-2.0-Standard, doch die zugehörigen Kabel haben sich nicht verändert. Weil hohe Datenmengen transportiert werden, empfehlen wir, das Kabel so kurz wie möglich zu halten und ein hochwertiges Kabel zu verwenden, damit keine Daten verloren gehen.

Welche Internet-Bandbreite benötige ich für das Streamen von UHD-Filmen?

Das kommt auf den Anbieter an. Bei Netflix und Amazon Prime reicht eine Bandbreite von 16 Mbit theoretisch aus. Praktisch ist das allerdings nicht ganz so einfach zu bemessen, weil Störungen den Datenstrom beeinflussen können oder zeitweise Engpässe zwischen Provider und Endkunde entstehen. Nichts ist nerviger als eine Ladepause mitten im Film. Wir raten daher zu einer Bandbreite von 25 Mbit oder höher, damit die Konsole (oder die App des Smart TVs) ein paar Minuten des Films puffern kann. Beachtet dabei, dass es selbst bei einer optimalen Verbindung bis zu 30 Sekunden dauern kann, bis der Stream UHD-Qualität erreicht.

Welche Spiele wurden bisher für PS4 Pro optimiert?

Folgende Spiele wurden als Pro-optimierte Titel bestätigt:

Battlefield 1

Battlezone

Bound

Call Of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Deus Ex: Mankind Divided

Dishonored 2

Driveclub VR

EA Sports FIFA 17

Firewatch

Helldivers

Hitman

Hustle Kings

inFAMOUS First Light

inFAMOUS Second Son

Knack

Mafia III

Mantis Burn Racing

Mittelerde: Mordors Schatten

NBA 2K17

Neon Chrome

Paragon

PlayStation VR Worlds

Ratchet & Clank

Rez Infinite

Ride 2

RIGS Mechanized Combat League

Rise of the Tomb Raider

Robinson: The Journey

Smite

Super Stardust Ultra

The Elders Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Elders Scrolls: Skyrim Special Edition

The Last of Us Remastered

The Last of Us: Left Behind

The Playroom VR

Thumper

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn: Rush of Blood

Viking Squad

Wheels of Aurelia

World Of Tanks

XCOM 2

Noch im Dezember kommen diese dazu:

Final Fantasy 15

For Honor

Killing Floor 2

Nioh

Resident Evil 7 Biohazard

The Last Guardian

Watch Dogs 2

Habt ihr weitere Fragen? Wenn ja, stellt sie uns im Kommentarbreich. Wir versuchen, sie so schnell wie möglich zu beantworten.