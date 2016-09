Passend zu Ubisofts Geburtstag bieten die Franzosen Rabatte im PlayStation Store. Ein Vergleich mit anderen Onlineshops ist aber Pflicht.

Ubisoft feiert seinen 30. Geburtstag. Für den PC liefern die Franzosen jeden Monat bis Ende 2016 ein kostenloses Spiel, wie zuletzt den Rennflitzer The Crew. Nun ist das PlayStation-Lager an der Reihe, allerdings auf eine andere Weise: Im PlayStation Store reduzierte der Publisher die Preise zahlreicher Spiele, vor allem Hauptspiele und Erweiterungen zur Assassin's-Creed-Reihe können temporär deutlich reduziert in den Einkaufswagen geworfen werden.

The Division für die PlayStation 4 kostet zum Beispiel 29,99 Euro, genauso viel wie der vergünstigte Season Pass. Ein Blick in andere Onlineshops lohnt sich allerdings, da die physische Version bei Amazon und Co. regulär genau so viel oder weniger kosten können - wie im Fall von The Division. Die kompletten Angebote findet ihr auf dieser Website, sämtliche Rabatte gelten bis zum 5. Oktober 2016.