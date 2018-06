Auch wenn sich Sony zur nächsten PlayStation noch bedeckt hält, so machen doch immer mehr Details zur neuen Konsole die Runde. Jetzt gibt es einen weiteren Bericht über die vermeintliche technische Ausstattung.

Microsoft hat auf der E3-Pressekonferenz in Los Angeles in Person von Phil Spencer bereits eingeräumt, an der nächsten Xbox-Konsole zu arbeiten. Dem Vernehmen nach trägt diese den Projektnamen "Scarlet" und könnte womöglich schon 2020 auf den Markt kommen. Sony hingegen hält sich was die PS5 angeht noch deutlich bedeckter. Dennoch ist nun ein neuer Bericht aufgetaucht, der technische Details wissen will.

Das renommierte Magazin Forbes berichtet nun unter Bezugnahme auf nicht näher genannte Quellen in der Industrie, dass die PlayStation 5 tatsächlich auf eine AMD-Zen-CPU-Architektur sowie die Navi-Technik für die GPU setzen wird. Entsprechende Gerüchte hatte es bereits früher gegeben, so dass es nun zwei unabhängige Quellen gibt, die dies zu bestätigen scheinen.

Die Zen-Architektur ist aus de Ryzen-Desktop-CPUs von AMD bekannt. Laut dem Bericht ist die Navi-Architektur im GPU-Bereich da noch einen Tick interessanter, denn diese soll speziell für Sony so erschaffen worden sein. Die entsprechende Zusammenarbeit soll schon eien Weile andauern, nämlich seitdem Raja Koduri als Chef der Radeon Technologies Group tätig war.

Wie Forbes weiter ausführt, sei aber noch unklar, ob AMD einen speziellen Zen-Chip mit einem einzigartigem SoC (System on a Chip) für Sony fertigt. Auch stehe noch nicht fest, ob die Navi-basierte GPU diskret oder integriert sein wird. Da in dem Bericht Microsoft jedenfalls mit keinem Wort erwähnt wird, könnte das gleichzeitig darauf hindeuten, dass die Redmonder in der nächsten Xbox auf AMD verzichten werden - oder aber man setzt auf ein anderweitiges AMD-Design.