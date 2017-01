Die PlayStation 4 gibt es in der Slim- sowie der Pro-Variante gegenwärtig weiter in schwarzer Farbgebung, doch das wird sich noch im Januar ändern.

Zumindest die Slim-Variante der regulären PlayStation 4 wird in Kürze auch in weißer Farbe angeboten. So hat Sony nun nämlich die Farbvariante "Glacier White" der Heimkonsole vorgestellt. Diese soll ab dem 24. Januar in Europa zu haben sein.

Für die unverbindliche Preisempfehlung von 299 Euro erhaltet ihr dann eine weiße Konsole samt entsprechend gefärbtem DualShock-4-Controller. Im Innern verrichtet eine HDD mit 500 GB Speicherplatz ihren Dienst - ebenso wie im regulären schwarzen Modell.