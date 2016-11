Die Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro hat der Heimkonsole von Sony in Großbritannien zu einem neuen Höhenflug am Hardware-Markt verholfen.

Aus Großbritannien sind nun erste Verkaufszahlen der PlayStation 4 Pro eingetrudelt. Die leistungsstärkere Variante der Plattform verhalft der aktuellen Sony-Heimkonsole zur Übernahme der Spitze im aktuellen Ranking. Die Xbox One lässt die PS4 damit nun wieder hinter sich.

Laut Erhebungen der GfK sollen in der ersten Verkaufswoche mehr als 40.000 Exemplare der PS4 Pro in Großbritannien verkauft worden sein; insgesamt gingen von der PS4 inklusive des regulären Slim-Modells mehr als 65.000 Stück über die Ladentheke. Zum Vergleich: Die Xbox One liegt derzeit bei rund 45.000 Verkäufen pro Woche auf der Insel.

Im Vergleich zur Vorwoche konnte die PlayStation 4 als Plattform in Sachen Verkäufe um 204 Prozent zulegen. Auch das Slim-Modell verzeichnete losgelöst von der Pro ein Plus in Höhe von 8,5 Prozent. Dass der Vorsprung auf die Xbox One nicht größer ausfällt, ist der Tatsache geschuldet, dass auch Microsofts Plattform im Wochenvergleich um 85 Prozent zulegte. Als Grund wird hierfür der Ausverkauf des älteren Konsolenmodells zu reduzierten Preisen genannt.