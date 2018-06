Update: Verkaufsaktion "Days of Play" gestartet

Sony hat die "Days of Play" rund um die PS4 auch im Jahr 2018 ausgerufen und lockt nicht nur mit zahlreichen Rabatten, sondern auch mit einer Sonder-Edition der Heimkonsole.

Update: Verkaufsaktion "Days of Play" gestartet (08.06.2018 - 19:40 Uhr)

Sony hat wie angekündigt den Startschuss für die große Verkaufs- und Rabattaktion "Days of Play" gegeben. Im PlayStation Store könnt ihr euch zahlreiche Produkt mit Vergünstigungen sichern. Zudem gibt in kleiner Stückzahl die Days of Play Edition der PS4, ein rabattiertes PS-Plus-Angebot und mehr.

---

Days of Play: Limitierte Konsole und satte Rabatte (30.05.2018 - 20:09 Uhr)

Im Rahmen der "Days of Play 2018" könnt ihr wieder viel Geld beim Kauf von Software, Hardware und Services rund um die PlayStation sparen. Die Aktion findet dieses Mal weltweit vom 08. bis zum 18. Juni 2018 statt und bietet unter anderem günstige Angebote für eine limitierte "Days of Play Sonder-Edition" der Heimkonsole PS4. Diese ist mit einer 500 GB HDD ausgestattet, präsentiert sich im klassischen PlayStation-Design mit goldenen Emblemen und umfasst zudem einen zusätzlichen DualShock 4.

Wer auf der Jagd nach Software ist, der kann sich im PlayStation Store im Aktionszeitraum etliche Rabatte sichern. Unter anderem werden auch zahlreiche AAA-Titel von Sony im Preis reduziert, darunter beispielsweise Horizon: Zero Dawn, Shadow of the Colossus oder God of War. Aber auch Titel von Drittanbietern wie Call of Duty: WWII, Far Cry 5 oder Assassin's Creed: Origins nehmen an den "Days of Play" teil.

Zu guter letzt gibt es auch das Starter-Set von PlayStation VR vergünstigt; dabei ist alles enthalten, was ihr für euren Ausflug in die virtuelle Realität benötigt. Und auch passende PSVR-Software ist natürlich rabattiert zu haben, unter anderem auch Farpoint oder Starblood Arena. Und wer noch kein PS-Plus-Abo besitzt, wird sich auch ein solches vergünstigt sichern können.