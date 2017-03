Inhaber einer PlayStation 4 dürfen sich noch in dieser Woche über ein Update der genutzten Firmware freuen. Das wurde nun via NeoGAF publik.

Neues System-Update im Anflug (06.03.2017 - 16:10 Uhr)

Ein Nutzer der NeoGAF-Foren hatte aufgrund eines Darstellungsproblems mit PlayStation VR den PlayStation-Support kontaktiert und um Rückmeldung gebeten, ob dieses mit der neuen Firmware 2.40 behoben würde. Eine konkrete Antwort darauf bekam er nicht, wohl aber die Aussage, dass eine neue System-Software tatsächlich in Kürze erscheint.

In der entsprechenden Antwort-Mail heißt es seitens Sony, dass am morgigen Dienstag die neue PS4-Firmware der Version 4.50 veröffentlicht wird. Diese beinhaltet auch das Update auf Version 2.40 der PSVR-Firmware, konkrete Details zu den Änderungen in diesem Zusammenhang lagen dem PlayStation-Support aber noch nicht vor.

Unterdessen steht jedoch fest, dass die neue Firmware für die PS4 die Unterstützung von 3D-Blu-rays mit sich bringen wird.

Update: Firmware-Update erscheint morgen (08.03.2017 - 16:24 Uhr)

Via PlayStation Blog hat Sony einen neuen Erscheinungstermin für das Firmware-Update bekanntgegeben. Dieses erscheint nun am morgigen 09. März 2017. Die Neuerungen werden im nachfolgenden Video vorgestellt. Unter anderem spielen externe Festplatten, Verbesserungen für PSVR, der Sprach-Chat für Remote Play, der Boost-Modus für die PS4 Pro und mehr eine Rolle.