Temporäre Preissenkung in den USA

In den USA können sich Interessierte die PlayStation 4 Slim nun vorübergehend zu einem vergünstigten Preis sichern.

Sony hat den Preis der PlayStation 4 Slim in den Vereinigten Staaten vorübergehend gesenkt. Im begrenzten Zeitfenster bis zum 25. Februar 2017 gibt es die aktuelle Heimkonsole nun zum rabattierten Preis von knapp 250 US-Dollar. Ob es eine ähnliche Aktion auch in Europa geben wird, ist nicht bekannt.

Interessierte in den USA haben die Wahl zwischen drei Bundles mit der Konsole. Bei Walmart gibt es die Farbvariante "Glacier White" zu diesem Preis, wobei hier alle standardmäßigen Inhalte der sonst schwarzen Version enthalten sind. Im Übrigen gibt es ein Bundle mit der 500-GB-Variante und der Vollversion von Uncharted 4 sowie ein Bundle mit dem schwarzen 500-GB-Modell, einer Disc-Version von Call of Duty: Infinite Warfare sowie einem Download-Code für Call of Duty: Modern Warfare Remastered.