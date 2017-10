Am Montag präsentiert Sony neue Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation VR. Der PlayStation Media Showcase der Paris Games Week kann per Live-Übertragung mitverfolgt werden.

Am Montag ist es soweit und der PlayStation Media Showcase von Sony findet auf der Paris Games Week in Frankreich statt. Im PlayStation Blog heißt es, dass in der Präsentation ganze 21 Updates für Spiele gezeigt werden und es außerdem sieben komplett neue Ankündigungen für PlayStation 4 und PlayStation VR geben wird. Bei den Updates kann es sich um neue Trailer zu bereits angekündigten Spielen oder möglicherweise auch Zusatzinhalte für bereits veröffentlichte Titel handeln. Über soziale Kanäle wie YouTube, Facebook, Twitch und der PlayStation-Webseite könnt ihr euch am 30. Oktober bereits ab 16:00 Uhr informieren.

Die Live-Übertragung des PlayStation Media Showcase startet am Montag um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Im Anschluss ist auch ein Post-Show-Debriefing mit weiteren Spieleinfos geplant. Eventuell bekommen wir dann detailliertere Informationen zu den Veröffentlichungsterminen von Spielen wie Days Gone, God of War oder auch Detroit: Become Human. Was für Ankündigungen wünscht ihr euch vom Paris-Event?