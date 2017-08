Die gamescom steht in der kommenden Woche vor der Tür, doch Sony richtet seine Augen auch schon auf ein weiteres Event. Für dieses hat man nun schonmal sein Line-up an Spielen vorgestellt, das dort zu sehen sein wird.

Via PlayStation Blog hat Sony nun bereits Nägel mit Köpfen gemacht, was nach der gamescom in der kommenden Woche auf dem dann folgenden US-Event PAX West zu sehen sein wird. Auch dort gibt sich das Unternehmen die Ehre, um das aktuelle PS4- und PSVR-Line-up zu zeigen.

Auf der PAX West hat Sony die Stände 100, 103, 109, 203 und 209 gebucht und zeigt dort unter anderem einige neue, wichtigere PSVR-Titel. Für die PS4 an sich sind natürlich alle aktuellen Blockbuster wie beispielsweise auch Uncharted: The Lost Legacy am Start.

Die PAX West findet am Labor-Day-Wochenende vom 01. September bis zum 04. September im Washington State Convention Center in Seattle statt. Sony zeigt dort:

PlayStation 4 Gran Turismo Sport

PlayLink: Hidden Agenda

PlayLink: That’s You!

PlayLink: Knowledge is Power

PlayLink: Frantics

Uncharted: The Lost Legacy

Detroit: Become Human

Knack 2

Marvel vs Capcom: Infinite

Swords of Ditto

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Tooth and Tail

Burly Men at Sea

Dragon Ball FighterZ

Samurai Shodown V Special

Omen of Sorrow

Windjammers

Hob

Battle Chasers PSVR Gran Turismo Sport

The Inpatient

Bravo Team

Kaiju Driving Range

Moss

Star Child

League of War: VR Arena

Sparc