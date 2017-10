Kurz nach dem Media Showcase anlässlich der Paris Games Week hat Sony nun auch neue Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei konnte man auch wieder erfreuliche Verkaufszahlen der PS4 bestätigen.

Die Spiele-Division von Sony ist weiterhin auf Kurs und darf sich abermals über gute Geschäftszahlen freuen. Das wurde nun im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse des zweiten Quartals des Fiskaljahrs 2017 deutlich.

Allein in diesem Quartal wurden abermals 4,2 Millionen Exemplare an PS4-Konsolen ans Händler ausgeliefert. Im vorherigen Quartal waren es noch 3,3 Millionen gewesen, so dass Sony hier ein deutliches Plus verzeichnen kann. Seit dem Release der Heimkonsole hat Sony damit nun schon 67,5 Millionen Exemplare der PS4 ausgeliefert.

Die guten Zahlen führten auch dazu, dass Sony zudem die geschätzte Auslieferungsmenge in diesem Geschäftsjahr, also die hauseigene Prognose, weiter angehoben hat. Im kompletten Fiskaljahr sollen nun statt der ursprünglich geplanten 18 Millionen Exemplare ganze 19 Millionen Stück ausgeliefert werden.

Auch was die Finanzen betrifft, war das Spielesegment von Sony gut unterwegs. Hier konnte man das Geschäftsergebnis im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres um satte 35,4 Prozent steigern.