Sony: Natives 4K nur in den wenigsten Spielen

Bisher wurden kaum PS4-Pro-Spiele mit nativer 4K-Auflösung angekündigt. Dabei könnte es auch bleiben, wie Sony selbst in einem Interview andeutete.

Die PlayStation 4 Pro will vor allem genug Leistung für 4K-Gaming mitbringen, doch bereits jetzt zeigt sich, dass die meisten Spiele der aktuellen Grafikgeneration zu hungrig für die native 4K-Auflösung sind. Natives 4K wird daher eher in der Minderheit bleiben - das bestätigte indirekt nun auch Andrew House, Sonys Chef für interaktive Unterhaltung. "Ich würde sagen, dass die Mehrzahl (der Spiele) hochskaliert wird - zumindest auf Basis des Spiele-Portfolios, das ich bisher gesehen habe", so House gegenüber Digitalspy.com.

Gleichzeitig deutet House an, dass zukünftige PS4-Spiele auf der Pro-Konsole doch noch mehrheitlich die 4K-Auflösung nativ erreichen könnten - wie, verrät er allerdings nicht. Doch genau das scheint fraglich, selbst bei einer noch besseren Anpassung liegt die Vermutung nahe, dass mit effektvoller werdender Grafik eher weniger als mehr Ressourcen für 4K übrig bleiben.

Frühestens ab dem 10. November könnt ihr euch selbst ein Bild von 4K-Gaming auf der Konsole machen, dann erscheint die Japanerin für knapp 400 Euro.