Wer noch Lücken in seiner PlayStation-4-Bibliothek zu füllen hat, bekommt jetzt einen verlockenden Anreiz geboten. Sony gewährt aktuell bis zu 55 Prozent Rabatt auf Exklusivtitel im PlayStation Store.

Bis zum 5. April habt ihr die Gelegenheit, kostengünstig eure PlayStation-Bibliothek um einige Blockbuster zu bereichern. Der "Nur-auf-PlayStation"-Sale gewährt Nachlässe von bis zu 55 Prozent auf ausgewählte Spiele für PlaySation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita. Darunter besondere Schmankerl wie The Last Guardian und Uncharted 4: A Thief's End, die jeweils für 24,99 Euro erhältlich sind, Gravity Rush 2 (34,99 Euro) oder Bloodborne: Game of the Year Edition für 29,99 Euro.

Für besonders wenig Geld erhaltet ihr sogar Spiele wie Until Dawn, The Last of Us oder Uncharted: The Nathan Drake Collection für gerade einmal 19,99 Euro. Aber auch auf der PlayStation 3, deren Produktion nun endgültig eingestellt wurde, fallen die Preise spürbar. Darunter ebenfalls The Last of Us in der Game of the Year Edition (11,99 Euro), die Uncharted-Reihe, einige Crash-Bandicoot-Titel oder auch Ableger aus Ratchet & Clank.

Ähnlich sieht es auf der PlayStation Vita aus. Dort wird das reduzierte angebot außerdem um einige Jak- und LittleBigPlanet-Spiele ergänzt. Die vollständige Liste aller reduzierten Spiele für alle drei Plattformen findet ihr auf der offiziellen PlayStation-Store-Angebotsseite.