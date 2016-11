Vermutlich ein Fehler führte dazu, dass Sony bereits die Werbung für die wichtigsten beiden Dezember-Gratisspiele für PlayStation Plus im Store freischaltete.

Das Indie-Spiel Stories: The Path of Destinies wird wohl im Dezember kostenlos für PlayStation Plus sein.

Kleine Panne bei Sony oder doch pure Absicht? Kurz vor der eigentlichen Ankündigung der Gratisspiele für Mitglieder von PlayStation Plus schaffte es die Dezember-Liste bereits in den PlayStation Store - Sony schaltete die Werbegrafik wahrscheinlich versehentlich zu früh frei. Demnach sollen ab dem 6. Dezember 2016 mindestens die Spiele Invisible Inc. sowie Stories: The Path of Destinies kostenlos verfügbar sein. Welche Spiele die Japaner zusätzlich dazu in den PlayStation Store werfen werden, steht in einigen Tagen fest.

Invisible Inc. schickt euch in eine actionreiche Cyberpunk-Welt, die erst im April 2016 auf die PlayStation 4 losgelassen wurde. Das Indie-Spiel Stories: The Path of Destinies bietet derweil insgesamt 24 Endsequenzen, die je nach Spielweise freigeschaltet wird.