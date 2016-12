Die PlayStation 4 liegt weltweit weiter deutlich vor der Xbox One, doch in den Vereinigten Staaten hatte zuletzt länger die Microsoft-Konsole die Nase vorn. Im November schaffte Sony nun aber den Turnaround.

So ist nun der neue Monatsbericht des Marktforschungsunternehmens NPD Group eingetrudelt, der sich mit dem abgelaufenen Monat November beschäftigt. In den monatlichen Verkaufszahlen hatte zuletzt demnach wieder die PlayStation 4 die Nase vorn. Zuvor gab vier Monate in Folge die Xbox One in den USA den Ton am Hardware-Markt an.

Weder Sony noch Microsoft nannten in diesem Zusammenhang für ihre Plattformen aber konkrete Verkaufszahlen; solche werden auch im vollständigen Bericht der NPD Group schon länger nicht mehr veröffentlicht. Früher in dieser Woche konnte Sony aber bereits mit dem Erreichen von 50 Millionen verkauften PS4-Konsolen einen neuen Meilenstein für die Hardware verkünden.

Ganz unzufrieden dürfte dennoch auch Microsoft kaum sein. Xbox Marketing VP Mike Nichols bestätigte in einem Statement, dass die Online-Spielerzahlen am 27. Noveber im Vergleich zum Vorjahr um satte 40 Prozent höher gelegen hätten. Auch Microsoft verzeichnet mit seiner Xbox also ein durchaus gesundes Wachstum.