Via PlayStation Blog wurden nun die nächsten PS2-Klassiker für die aktuelle Sony-Heimkonsole PlayStation 4 angekündigt.

So wurde nun bestätigt, dass der Klassiker Jak & Daxter ein Comeback auf der PS4 feiert. Noch in diesem Jahr sollen gleich mehrere Teile der Reihe als PS2 Classics via PlayStation Store veröffentlicht werden.

Demnach dürft ihr euch über Jak & Daxter: The Presurcor Legacy ebenso freuen, wie auch auf Jak II und Jak 3. Die Klassiker von Kult-Entwickler Naughty Dog werden dabei optisch aufgehübscht und verfügen dann über eine in 1080p gerenderte Full-HD-Grafik. Zudem wird es erspielbare Trophäen sowie die Unterstützung von SharePlay, Remote Play und des Aktivitäten-Feeds geben. Weitere Informationen zur Ankündigung findet ihr auf dem PlayStation Blog.