Ab sofort könnt ihr die Vorteile der PlayStation-4-Pro-Fassungen der Games der jeweiligen Store-Seite im PlayStation Network entnehmen.

Seit geraumer Zeit erhalten ältere Games einen separaten Patch, damit sie in den Genuss der neuen Möglichkeiten der PlayStation 4 Pro kommen. Damit ihr informiert seid, welche Verbesserungen tatsächlich Einzug erhalten, könnt ihr diese Informationen nun dem PlayStation Network entnehmen.

So gibt es in den Listungen zu einzelnen Spielen im Store nun folgende Möglichkeiten, die als PS4-Pro-Verbesserungen angeführt werden können:

Bisher werden die Verbesserungen jedoch nur im amerikanischen Store angegeben. Es sollte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis wir auch im deutschen Store in den Genuss der Informationen kommen.

