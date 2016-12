Fernab der großen Titel wie Horizon: Zero Dawn, The Last of Us: Part II oder dem Story-Add-on zu Uncharted 4 gab es auch zahlreiche Neuigkeiten zu kleineren Titeln auf der diesjährigen PlayStation Experience. Ein Überblick.

Das 2006 in Japan und 2012 dann auch außerhalb Japans für den PC veröffentlichte Rollenspiel Ys Origin wird den Sprung auf die PS4 und die PS Vita schaffen. Mit dem 21. Februar 2017 nannte man direkt einen konkreten Erscheinungstermin.

Devolver Digital kündigte indes an, dass auch Absolver und STRAFE auf der PlayStation 4 aufschlagen werden; zu beiden Titeln blieb man Veröffentlichungsdaten über die pauschale Angabe 2017 hinaus noch schuldig. Ein solches lieferte man aber in Bezug auf Mother Russia Bleeds, das für die PS4 ab sofort erhältlich ist.

Drei Klassiker wurden seitens Sony selbst für die PlayStation 4 bestätigt. PaRappa the Rapper, Loco Roco und Patapon werden ebenfalls 2017 erscheinen und werden dann entweder in 4K oder 1080p gerendert. Eine Demo zu PaRappa the Rapper Remastered ist bereits ab heute erhältlich, so dass ihr euch selbst vom Remake überzeugen könnt.

Und da wäre schlussendlich noch der Kult-Titel Windjammers. Der Neo-Geo-Klassiker wurde zuerst 1994 veröffentlicht und wurde nun sowohl für PS4 und PS Vita als Neuauflage bestätigt, die sich nahe am Original halten soll. Hinzugefügt wird jedoch ein Online-Multiplayer-Modus.

Ys Origin - PSX 2016 Teaser Trailer Der PC-Titel Ys Origin wird ab dem 21. Februar 2017 auch für PS4 und PS Vita zu haben sein.

Absolver - PSX 2016 Trailer Auch das Actionspiel Absolver gibt sich auf der PlayStation Experience am Wochenende die Ehre.

STRAFE - PSX 2016 Trailer Von STRAFE wurde auf der PSX 2016 nun auch eine PS4-Umsetzung für Anfang 2017 angekündigt.

PaRappa the Rapper: 20th Anniversary - PSX 2016 Reveal Trailer Von PaRappa the Rapper erscheint pünktlich zum 20. Jubiläum eine PS4-Neuauflage in 2017.