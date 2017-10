Sony schraubt weiter an der Software der PlayStation 4. Nun wurde ein weiteres Firmware-Update für die Heimkonsole veröffentlicht.

Die PlayStation 4 ist derzeit die weltweit erfolgreichste Plattform. Kein Wunder also, dass Sony weiter an der Software schraubt. Eine neue Firmware-Version wurde just heute veröffentlicht.

Allerdings handelt es sich bei der Version 5.01 erneut nur um ein kleineres Update, nachdem früher im Monat das große Update auf Version 5.0 erschienen war und frische Features mitbrachte. Der kleine Versionssprung legt die Vermutung nahe, dass sich dieses Mal nicht viel getan hat - und so ist es auch.

In der Beschreibung heißt es einmal mehr, dass der Patch die System-Performance verbessert; es dürften also einige kleinere Fehler behoben worden sein. Entsprechend übersichtlich fällt auch der Download aus, der lediglich 357,3 MB schwer ist. Das Update bezieht ihr bei aktiver Internetverbindung automatisch.