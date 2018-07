Immer wieder spendiert auch Sony seiner aktuellen Heimkonsole PlayStation 4 frische Features in aktualisiertn Firmware-Versionen. Die nächste System-Software steht nun offenbar bevor.

Sony wird wohl schon in absehbarer Zeit die nächste große Firmware-Version für die hauseigene Heimkonsole PlayStation 4 veröffentlichen. Das lässt sich aus der Tatsache schließen, dass aktuell erste Anmeldungen für einen entsprechenden Beta-Test entgegen genommen werden.

So hat Sony Interactive Entertainment zunächst einmal in Japan und Nordamerika nun entsprechende Registrierungen gestartet. Spieler dort können sich via PlayStation Network für die Testphase der neuen Firmware vormerken lassen. Eine entsprechende Anmeldung in Europa dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

In Japan läuft der Registrierungszeitraum vom 19. bis zum 27. Juli 2018; Spieler die dabei ausgewählt werden, werden darüber zu einem späteren Zeitpunkt informiert und dürfen dann womöglich bereits im August eine erste Beta-Version der neuen Firmware-Version ausprobieren.

Sony hat indes noch nicht bekannt gegeben, was ihr von der möglichen Firmware-Fassung 6.00 konkret an neuen Features erwarten dürft. Die letzte System-Software, die zuvor einer Beta-Testphase unterzogen wurde, war die Version 5.50, die unter anderem den Supersampling-Modus und weitere Verbesserungen und Features mit sich brachte. Wir halten euch auf dem Laufenden!