Die E3 steht vor der Tür und steigt in rund einer Woche. Solange wird Sony aber gar nicht erst warten, um erste Ankündigungen zu tätigen. Das wurde nun offiziell bestätigt!

Sony wird noch vor der eigenen E3-Pressekonferenz am kommenden Wochenende, auf der - soweit ist das bereits bestätigt - Präsentationen von The Last of Us: Part II sowie Spider-Man geben wird, erste (Spiele-)Ankündigungen rund um PS4 und PSVR tätigen. Im Zuge des "Countdown to E3" gibt es erste Neuigkeiten noch im weiteren Wochenverlauf.

Pre-Show soll es die erste Ankündigung am kommenden Mittwoch geben. Sony hat für die Wochenmitte die Ankündigung eines neuen PS4-Spiels mit PSVR-Support geplant. Am Donnerstag soll es dann die Bekanntgabe eines Release-Termins für einen Titel der Sony Worldwide Studios geben. Potentieller Kandidat: Days Gone.

Auch danach ruht man sich nicht aus, denn am Freitag und am Samstag werden ein neues PS4- und ein neues PSVR-Spiel angekündigt. Am Sonntag gibt es dann noch die Vorstellung eines "sehnsüchtig erwarteten Spiels" für PSVR. Alle Ankündigungen sollen jeweils um 17:00 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Den E3 Media Showcase von Sony mit vielen weiteren Ankündigungen zum E3-Start wird es dann am 12. Juni um 03:00 Uhr morgens deutscher Zeit geben. Der Großteil der Inhalte der Sony-Pressekonferenz zur E3 2018 könnte schon geleakt worden sein.