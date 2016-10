Sony Deutschland intensiviert seine eSports-Bemühungen auf der PlayStation 4 und ist dafür nun auch eine neue Partnerschaft mit der Electronic Sports League, kurz ESL, eingegangen.

Im Fokus des neuen Engagements steht dabei die D-A-CH-Region, für die nun eine neue Tournament-Feature-App zur Verfügung gestellt wird. Diese kann ab sofort direkt auf die PS4 heruntergeladen werden. Zum Start können sich PS-Plus-Mitglieder hierüber zunächst für Turniere in den Spielen FIFA 17, Street Fighter V, NBA 2K17, WRC 5 und Project CARS anmelden.

Gleichzeitig wurde auch der Startschuss für die PlayStation Masters gegeben. Unter diesem Dach wird künftig das eSports-Bemühen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebündelt. Über diese Plattform können eSports-Begeisterte an ESL-Online-Turnieren und Final-Events in Form von regelmäßigen Offline-Veranstaltungen teilnehmen. Kurzum: Es handelt sich um die neue eSports-Community der PlayStation 4.

Die ersten Masters-Final-Events wird es am 12. und 13. November in den Hallen des Take.TV-Studios in Krefeld geben. Dort warten Matches in den Titeln FIFA 17, Rocket League und Call of Duty: Black Ops III.

Weitere Details gibt es auf der neu gelaunchten Webseite der PlayStation Liga unter www.playstation-esports.de.