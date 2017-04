Limited Edition in Dragon-Quest-Stil angekündigt

Sony hat eine Limited Edition der PlayStation 4 Slim für den japanischen Markt angekündigt. Diese erscheint gleichzeitig mit dem Relase von Dragon Quest XI und kommt mit hübschen Verzierungen im Stil des Spiels daher.

Sony kündigte eine „PlayStation 4 Dragon Quest Loto Edtion“ an. Bei der Konsole handelt es sich um die handelsübliche PlayStation 4 Slim, die allerdings mit hübschen Verzierungen im Stil von Dragon Quest XI daherkommt. Die Variante erscheint zeitgleich mit dem Release des neuesten Ablegers der Reihe am 29. Juli in Japan. Eine Ankündigung für den Westen gab es noch nicht.

Die Dragon-Quest-Edition der PlayStation 4 Slim kostet umgerechnet ca. 330 Euro und bietet eine 1-TB-Festplatte sowie eine Kopie von Dragon Quest XI. Zudem bekommen Käufer einen USB-Stick in Form des flüssigen Metalls.