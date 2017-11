Im Dezember wird mit der PlayStation Experience 2017 eines der letzten größeren Events des Jahres stattfinden. Allerdings werden PS4-Fans auch etwas enttäuscht sein, denn die zugehörige Keynote wird kleiner ausfallen als in früheren Jahren.

Am Vorabend der PlayStation Experience, also Freitag den 08. Dezember 2017, wird Sony eine zugehörige Keynote abhalten. Das wurde nun offiziell bestätigt. Während der Präsentation wird Shawn Layden, Chef der PlayStation Worldwide Studios, über kommende Titel sprechen, einige Updates geben und "einige Überraschungen" - sprich Neuankündigungen - tätigen. Auch Special Guests sollen einen Auftritt auf der Bühne haben.

Allerdings wird die Präsentation, die aufgrund der Zeitverschiebung bei uns erst am Samstag-Morgen um 05:00 Uhr früh stattfindet, im Vergleich zu den Vorjahren auch eine Ecke bescheidener und kleiner ausfallen. Das bekräftigte nun wiederum Sid Shuman, seines Zeichens Director of PlayStation Social Media.

Die Präsentation werde daher auch nicht Showcase genannt, wie das sonst bei Sony üblich ist - zuletzt ja unter anderem auf der Paris Games Week -, da diese weniger Inhalte zu bieten haben wird. Dennoch werde man im Rahmen der PSX 2017 einige "coole Inhalte" mitzuteilen und zu präsentieren haben. Bestätigt sind bereits Auftritte vom unlängst angekündigten Ghost of Tsushima sowie des neuen Titels von Media Molecule, Dreams.

Die PlayStation Experience 2017 als Event, also losgelöst von der Präsentation, findet am 09. und 10. Dezember im Anaheim Convention Center in Kalifornien statt.