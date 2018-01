Einmal mehr scheinen die PlayStation-Plus-Spiele für Februar bereits im Vorfeld bekannt geworden zu sein.

Erneut scheint das Internet Sony zuvorgekommen zu sein. Worum es geht? Natürlich um die PlayStation-Plus-Spiele, welche euch als Abonnenten im Februar erwarten sollen. Auf Reddit werden konkret drei Titel genannt.

Beim ersten handelt es sich um Far Cry 4, das euch auf einen bleihaltigen Trip in die Himalaya-Region führt. Spiel Nummer 2 dürfte viele Soulsborne-Anhänger entzücken: Dark Souls II: Scholar of the First Sin stellt das Komplettpaket des zweiten Teils dar. Als dritter Titel wird erneut das PlayLink-Partygame That's You! genannt, das bereits seit einiger Zeit Teil des Abos ist.

Allerdings könnte es sich bei den genannten Spielen auch um einen Fake handeln. Denn wer beim oben stehenden Bild etwas genauer hinschaut, erkennt die unterschiedliche Auflösung der Spielecover – das deutet auf eine Photoshop-Bastelei hin.

Ob es sich tatsächlich um diese Spiele handelt oder alles nur ein Gag ist, wird erst Sonys offizielle Ankündigung der kommenden PS-Plus-Games endgültig klären. Bis dahin handelt es sich bei den drei genannten Spielen lediglich um ein Gerücht.