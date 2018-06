Hat es dieses Mal auch Sony noch vor der E3 in Los Angeles schwer erwischt? Der Leak eines internen Dokuments könnte - falls sich dieses als echt herausstellt - nun vorab alle geplanten Titel der E3-Pressekonferenz offenbart haben.

Womöglich wissen wir schon etliche Tage vor der offiziellen E3-Pressekonferenz von Sony, was das Unternehmen dort für die PlayStation 4 vorstellen wird. Via 4chan-Forum ist nun ein vermeintliches internes Dokument aufgetaucht, welches das Line-up des E3 Media Showcase verraten soll.

Demnach dürft ihr euch, falls dieses Dokument echt ist, auf Präsentationen von Death Stranding und The Last of Us: Part II freuen. Mit einem Auftritt dieser beiden bereits angekündigten Titel war zu rechnen. Daneben werden aber auch einige noch nicht angekündigte Spiele genannt, um die sich mitunter bereits Gerüchte rankten.

Einen Auftritt auf dem E3 Showcase sollen demnach unter anderem Bloodborne 2 und Devil May Cry 5 haben. Auch ein MediEval sowie die bislang nicht bekannten BioShock Resurgence und SOCOM: Coalition sollen thematisiert werden. Auch das sagenumwobene Resident Evil 2 Remake (für PSVR), die Spyro-Trilogie, Shenmue 3, Kingdom Hearts III und das Final Fantasy VI Remake werden sich die Ehre geben.

Und dann ist da neben Ghost of Tsushima der inFAMOUS-Macher auch der Dauerbrenner PlayerUnknown's Battlegrounds, der ganz offensichtlich nun auch den Sprung auf die Sony-Heimkonsole PS4 schaffen wird.

Ob das Dokument tatsächlich echt ist, lässt sich gegenwärtig nicht verfizieren, so dass ihr die Meldung mit der nötigen Vorsicht genießen solltet. Wir halten euch auf dem Laufenden und spätestens zum E3 Showcase, der am 11. Juni 2018 um 18:00 Uhr Ortszeit stattfindet, werden wir Genaueres wissen. Bei uns wird es dann bereits der 12. Juni 2018 um 03:00 Uhr morgens sein. Die Dauer des Events wird auf dem Dokument übrigens mit 1 Stunde und 45 Minuten angegeben.