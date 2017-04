Sony hat die PlayStation-4-Verkaufszahlen für das Geschäftsjahr 2016/2017 bekannt gegeben. Die aktuelle Konsole des japanischen Unternehmens hat einen neuen Meilenstein erreicht. Gleichzeitig ist die Sparte Games and Network Services von Sony so erfolgreich wie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr.

Wie in jedem Jahr stellen die Unternehmen der Spielebranche im April ihre Geschäftsberichte für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr vor. Neben Umsatz und Gewinn, werden im Zuge dessen auch Verkaufszahlen von Konsolen und Spielen bekannt gegeben. So auch bei Sony, deren aktuelle Heimkonsole PlayStation 4 einen weiteren Meilenstein durchbrechen konnte. Im Fiskaljahr 2016/2017, das vom 01. April 2016 bis zum 31. März 2017 ging, konnten 20 Millionen Einheiten der PlayStation 4 verkauft werden. Im Vorjahr lag der PS4-Absatz bei 17,7 Millionen Einheiten. Damit liegt die installierte Hardwarebasis der Konsole seit Markteinführung bei 60 Millionen.

Als Prognose für das am 1. April 2017 gestartete Geschäftsjahr 2017/2018 gibt Sony einen Absatz von 18 Millionen PlayStation 4 an. Sollte dieser Wert eingehalten werden, würde die Verbreitung der Konsole auf 78 Millionen Einheiten anwachsen. Wie Daniel Ahmad auf Twitter in einer Grafik darstellt, sind die Verkaufs-Meilensteine der PS4 mit jenen der PlayStation 2 vergleichbar.

Sony's für die PlayStation verantwortliche Abteilung Games and Network Services verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 einen operativen Gewinn von zirka Yen 136 Milliarden (EUR 1,1 Mrd. / USD 1,2 Mrd.). Im Vorjahr verdiente Sony in der Sparte Yen 88,7 Mrd. (EUR 731,78 Mio. / USD 796,88 Mio.). Zuletzt erreichte die PlayStation-Sparte einen vergleichbar hohen Gewinn 1998.