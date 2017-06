Die PlayStation 4 Slim aus dem Hause Sony könnte in Kürze womöglich günstiger zu haben sein. Darauf lassen neue Gerüchte rund um die goldfarbene Version der Plattform schließen.

Wir berichteten ja erst vor wenigen Tagen über die mögliche Veröffentlichung einer goldfarbenen Variante der PlayStation 4 Slim. Einen entsprechenden Controller gibt es ja bereits und nun könnte auch die Konsole selbst in Gold folgen. Im Idealfall, darauf lassen neue Spekulationen schließen, kostet die Heimkonsole dann gleichzeitig auch noch weniger als bisher.

In einer Walmart-Filiale wurde nun die goldene PS4 Slim nun versehentlich frühzeitig in das Regal einsortiert. Der Händler hat diesen Umstand mittlerweile behoben, ein Interessent hat die neue Konsole mit 1 TB Speicherplatz aber zuvor entdeckt und abfotografiert. Interessant dabei: Auf der vom alten Bild (siehe oben) bekannten Verpackung prangert dieses Mal ein Preisschild von 249 US-Dollar. Damit würde die Preisempfehlung für die 1-TB-Konsole in den USA um 50 Dollar gesenkt. Steht also eine Preissenkung ins Haus?

Ein weiteres Gerücht besagt, dass die Veröffentlichung der neuen PS4-Farbvariante am 09. Juni 2017 über die Bühne gehen könnte. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Womöglich gibt es eine Ankündigung also noch vor der E3 in Los Angeles.