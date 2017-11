Überall tummeln sich derzeit Gaming-Angebote, aber dieser Händler verkauft die PS4 Pro gerade besonders günstig. Wer schon länger mit einem Kauf geliebäugelt hat, sollte vielleicht jetzt zuschlagen.

Jetzt wo auch die Xbox One X in den Regalen steht hat der Wettkampf der leistungsstarken Konsolen an Fahrt gewonnen. Jetzt zur aktuellen Cyber-Monday- / Black-Friday-Woche bietet Media Markt die PlayStation Pro günstig wie nie im Angebot. Selbst die vernünftigsten Skeptiker könnten jetzt schwach werden, denn die Konsole kostet dort aktuell gerade mal 284 Euro in der 1-TB-Ausführung. Ein Dual-Shock-4-Controller ist selbstverständlich auch dabei.

Zur PS4 Pro für 284 Euro bei Media Markt!

Dieses Kampfpreisschnäppfchen könnt ihr sowohl online als auch in der Filiale abgreifen, ihr solltet allerdings nicht zu lange zögern, denn mit Sicherheit werden Media Markt die Konsolen zu diesem Preis aus den Händen gerissen. So endet die aus Amerika um die Thanksgiving angelegte Schnäppchen Woche mit einem echt guten Angebot für Gamer.

Habt ihr in dieser Woche einen Preisknaller finden können oder war für euch nur uninteressanter Schrott dabei? Immerhin waren viele Titel für PC, Switch, PS4 und Xbox One zu günstigen Preisen zu haben, um den Pile-of-Shame noch weiter wachsen zu lassen.