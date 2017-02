Wenn das Plakat eines französischen Händlers echt ist, erwarten PS4-Besitzer zwei schicke Gratisspiele im März.

Jeden Monat fragen sich PlayStation-Plus-Abonnenten, welche Gratistitel sie diesmal spendiert bekommen. Nun kennen wir vielleicht zumindest schonmal zwei davon für März, denn Push Square berichtet mit Berufung auf das Plakat eines französischen Händlers, dass uns Tearaway Unfolded und Disc Jam erwarten. Ob es wirklich so kommt, wissen wir natürlich nicht, aber in der Regel ist ein Händlerplakat ja schonmal keine so schlechte Quelle.

Die Gratisspiele für Plusabonnenten erscheinen immer am ersten Dienstag des jeweiligen Monats. Diesmal wäre es also am 7. März soweit. Und da in der Regel fünf bis sechs Spiele am Start sind, ist ja durchaus noch Raum für eine echte Überraschung.

Tearaway Unfolded - Launch Trailer (dt.) Ab morgen ist Tearaway Unfolded offiziell für die PS4 erhältlich; wir zeigen euch heute schon den Launch-Trailer.

Der März hat noch mehr Highlights zu bieten: Top 5 Open-World-Spiele