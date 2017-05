Sony könnte womöglich eine neue Farbvariante seiner PlayStation 4 Slim planen. Eine Ankündigung wäre im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles denkbar.

Sony könnte womöglich eine neue Version seiner aktuellen Heimkonsole PlayStation 4 auf den Markt bringen. Das Slim-Modell wird vielleicht schon bald in einer goldfarbenen Variante zu haben sein; darauf lässt ein nun via Reddit im Netz aufgetauchtes Bild schließen, das ihr euch eingangs dieser Meldung ansehen könnt.

Der Ursprung des Bildes ist unklar, die abgeknipste Verpackung der schlanken PS4 mutet aber durchaus echt an. Den zugehörigen DualShock 4 gibt es in dieser Farbvariante bereits seit Anfang dieses Jahres zu kaufen, so dass die passende Konsole auch nicht gänzlich unrealistisch erscheint. Sollten sich die Spekulationen bestätigen, dann wird es sich beim neuen Slim-Modell in Gold um die Variante mit 1 TB Speicherplatz handeln. Eine Ankündigung durch Sony selbst steht zunächst aber noch aus, wäre aber beispielsweise im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles denkbar.