Eigentlich sollte dieser Tage die Xbox One X in aller Munde sein. Doch Sony kontert Microsofts Konsolen-Start mit einer eigenen Aktion, die es in sich hat.

Seit dem 7. November steht mit der Xbox One X die bisher stärkste Spielekonsole überhaupt in den Läden. Aber Sony will der Konkurrenz nicht kampflos das Feld überlassen – und bietet kurzerhand ein neues und üppiges PS4-Pro-Bundle an.

Darin enthalten sind die Konsole samt Controller sowie die exklusiven Titel Horizon: Zero Dawn samt neuem DLC The Frozen Wilds, Gran Turismo Sport (Limited Edition), Uncharted: The Lost Legacy sowie die WipEout Omega Collection.

Bisher ist das Set nur über Großbritannien erhältlich und kostet 449,99 Pfund (ca. 510 Euro). Bei Interesse könnt ihr die Konsole jedoch problemlos importieren. Erhältlich ist das Bundle beim Fachhändler GAME. Für den hiesigen Markt wurde noch keine vergleichbare Aktion angekündigt.