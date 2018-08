Extrem cool: Sony kündigt limitierte Auflage an!

Die PlayStation-Marke hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Geschichte erreicht, und das feiert Sony auf besondere Art und Weise. Jetzt wurde ein neues, wirklich sehenswertes und cooles Sondermodell der PlayStation 4 Pro vorgestellt.

Wie Sony in einer Pressemeldung bestätigte, haben sich weltweit mittlerweile mehr als 525 Millionen Exemplare der verschiedenen PlayStation-Konsolen verkauft. Diesen Meilenstein gilt es natürlich zu feiern und so wurde jetzt die "500 Million Limited Edition" der PS4 Pro samt 2 TB Festplatte angekündigt. Das gute Stück erscheint am 24. August 2018.

Von dieser Version der PS4 Pro wird es insgesamt nur 50.000 Exemplare in einer limitierten Auflage geben. Erstmals in der Historie des Franchise gibt es die PS4 in einem durchsichtigem Dunkelblau. Wird das System eingeschaltet, erleuchtet das blaue Licht das Innere, sodass die Architektur der PS4 Pro sichtbar wird. Wie das konkret aussieht, könnt ihr den zahlreichen Screenshots und dem Trailer entnehmen, die wir euch im Rahmen dieser Meldung zeigen.

Seit der Einführung der ersten PlayStation des Modells SCPH-1000 in Japan am 03. Dezember 1994 haben sich PS-Plattformen laufend weiterentwickelt konnten sich im schnelllebigen und kompetitiven Markt stets behaupten. Allein von der aktuellen PS4 wurden mehr als 81,2 Millionen Exemplare (Stand: 22.07.2018) verkauft.

Passend zur neuen Edition der PS4 Pro gibt es auch den DualShock 4 in limitierter Auflage, ebenso das Wireless Headset.