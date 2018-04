Der ehemalige PlayStation-Chef Andrew House spricht in einem Interview über die PS5 – werden hier etwa brisante Details verraten?

Jahrelang war Andrew House der Chef von Sony Interactive Entertainment und damit auch hauptverantwortlich für die PlayStation. Zum Ende des vergangenen Jahres trat er jedoch von seinem Posten zurück.

In seinem ersten Interview nach dem Rücktritt sprach House unlängst mit dem Analysten Mike Vorhaus. Dabei ging es neben dem aktuellen Konsolenmarkt auch um die PlayStation 5.

House vermutet, dass sich das Design der PlayStation 5 bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinde. Jedoch glaube er nicht an ein baldiges Erscheinen des neuen Systems, sondern vielmehr an einen längeren Lebenszyklus von Konsolen allgemein, darunter auch der PlayStation 4. Diese hätten seiner Meinung nach noch reichlich Potenzial, auch weil der chinesische Markt bisher nahezu unberührt sei. Außerdem würden die Konsolen-Upgrades PS4 Pro und Xbox One X zu einer längeren Laufzeit der aktuellen Generation beitragen.

Laut House werde auch die kommende PlayStation die Disc als Datenträger nutzen. Gerade im Hinblick auf die Erschließung neuer Märkte sei es "vermutlich keine schlechte Sache", auf das traditionelle Format zu setzen. Nichtsdestotrotz werde der Bereich Cloud-Gaming nebst dem Streaming von Spielen bei künftigen Konsolen eine große Rolle spielen, so House weiter.

