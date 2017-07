Gegen Ende des Jahres hält Sony in den Vereinigten Staaten sein großes Event PlayStation Experience ab und stellt dort kommende Titel für die hauseigenen Plattformen vor. Südostasien bekommt nun seine eigene Ausgabe des Events spendiert - und diese wird schon bald durchstarten.

Sony Interactive Entertainment hat eine eigene PlayStation Experience für Südostasien offiziell angekündigt. Das Event wird in Kuala Lumpur in Malaysia abgehalten und soll bereits am 05. August 2017 steigen. Es wird das erste PlayStation-fokussierte Event in Südostasien sein, das von der jährlichen PlayStation Experience in den Vereinigten Staaten inspiriert ist.

Teilnehmer des asiatischen Ablegers werden sich die E3-Demos von PS4- und PSVR-Titeln ansehen können, darunter auch von kommenden Top-Titeln wie Detroit: Become Human, Gran Turismo Sport oder Far Cry 5. Weitere Titel, die auf dem Event zu sehen sein werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

Es soll zudem auch einige Bühnen-Veranstaltungen geben, auf denen Entwickler neue Infos zu kommenden Spielen enthüllen. Die US-Ausgabe der PlayStation Experience, von der wieder einige Neuankündigungen zu erwarten sein dürften, wird am 09. und 10. Dezember 2017 in Anaheim stattfinden.