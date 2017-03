Europaweite Preissenkung des Slim-Modells deutet sich an

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch am morgigen Freitag nimmt Sony offenbar zum Anlass, kurzfristig an der Preisschraube seiner PlayStation 4 zu drehen.

Wie die spanischen Kollegen von Gamereactor berichten, hat Sony mit verschiedenen, europäischen Händlern eine temporäre Preissenkung der PlayStation 4 Slim mit 500 GB auf 199 Euro verabredet. Die Angebote sollen nur wenige Tage, teils sogar nur am morgigen Freitag gültig sein, heißt es.

Tatsächlich haben Händler in Italien, Spanien, Schweden, Belgien und den Niederlanden bereits reagiert und die Preise angepasst.

In Deutschland kann die PlayStation 4 Slim mit 500 GB ab sofort bei Media Markt zum Preis von 199 Euro erworben werden, sowohl im Online-Shop als auch im Einzelhandel. Das Angebot ist jedoch nur am 02. und 03. März gültig, ihr solltet also nicht zu lange überlegen.