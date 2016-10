Sony hat via PlayStation Blog nun gleich drei neue Bundles der PlayStation 4 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft angekündigt.

Im Laufe des kommenden Monats November sollen die drei verschiedenen Konsolen-Pakete erscheine. Alle bringen euch neben einer schlanken PlayStation 4 mit 1 TB Speicherplatz gleichzeitig drei Spiele ein, wobei der Blockbuster Uncharted 4: A Thief's End immer an Bord ist.

Ansonsten könnt ihr euch je nach Bundle für zwei weitere Titel entscheiden. Paket 1 beinhaltet auch noch The Last of Us: Remastered sowie das Rennspiel DriveClub, Paket 2 hingegen DriveClub und Ratchet & Clank. Zu guter letzt könnt ihr euch im dritten Bundle wahlweise auch No Man's Sky und Bloodborne neben Uncharted 4 direkt sichern.

Konkrete Daten und Preise nennt Sony im Blog-Eintrag noch nicht.