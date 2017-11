Nach dem Media Showase anlässlich der Paris Games Week hat Sony noch einmal ein größeres Event in diesem Jahr geplant: die PlayStation Experience. Nun wurden zwei erste Titel für die Veranstaltung bestätigt.

Am 09. und 10. Dezember veranstaltet Sony im Anaheim Convention Center in den USA wieder die alljährliche PlayStation Experience und präsentiert dabei die wichtigsten Titel des kommenden Jahres sowie Neuankündigungen für PS4 und PSVR. Jetzt wurden zwei erste Spiele bekannt, die dort einen größeren Auftritt haben werden.

Konkret wurden mit Ghost of Tsushima und Dreams zwei Hoffnungsträger für die PlayStation 4 für die PSX 2017 angekündigt. Vor allen Dingen in Bezug auf Dreams ist es schon länger her, dass es substantielle Infos zum Spiel gab. Das führte zuletzt sogar zu Spekulationen, ob der Titel denn überhaupt noch erscheinen mag. Bald wird es also wieder frische Eindrücke aus dem neuen Spiel der LittleBigPlanetMacher von Media Molecule.

Ghost of Tsushima indes war erst auf der besagten Paris Games Week angekündigt worden, ist also ohnehin noch ein sehr frischer Titel, zu dem nun die nächsten Infos folgen sollen.