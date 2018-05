Tja, Pech gehabt! Draußen scheint die Sonne, aber ihr müsst euch wohl für die nächsten Tage und Wochen im dunklen Zimmer verbarrikadieren, denn im PS+ gibt es im Juni den genialen Zeiträuber XCOM 2 kostenlos zum Download für alle Abonnenten. Was es sonst noch gibt, erfahrt ihr hier.

XCOM 2 (PS4)

An Bord euer fliegenden Basis nehmt ihr den Guerillakrieg gegen die Aliens auf, denen es im ersten Teil gelungen ist, die Erde in ihre Gewalt zu bringen. Hierfür baut ihr euer Hauptquartier mit neuen Forschungs- und Produktionseinrichtungen aus und zieht in rundenbasierten Taktikmissionen gegen die Invasoren in den Kampf. XCOM 2 ist eines der besten Spiele der letzten Jahre und spätestens jetzt Pflichtprogramm für alle, die es noch nicht kennen.

Unsere Wertung: 9.0/10

XCOM 2 Test bei Gameswelt: „Ein immens unterhaltsames und spannendes Strategiespiel, das dank der Dynamik, den immer wieder anderen Umgebungen und den wechselhaften Ereignissen auch beim x-ten Durchlauf noch interessant bleibt.“

XCOM 2 - Launch Trailer Das Strategie-Sequel ist ab sofort für den PC im Handel erhältlich.

Trials Fusion (PS4)

Und noch ein Spiel aus der Kategorie: hat man einmal damit angefangen, ist man sofort süchtig danach. Das Motorradspiel Trials Fusion ist kein Racing Game im herkömmlichen Sinne, sondern einer kniffliger Physikbalanceakt, den man unbedingt zumindest mal ausprobiert haben sollte.

Unsere Wertung: 9.0/10

Trials Fusion Test bei Gameswelt: „Trials Fusion ist der bisher beste Teil der Reihe. Es fesselt mich sicherlich wieder wochen-, wenn nicht sogar monatelang an die Konsole und schafft es immer wieder, dieses „Eine-Runde-geht-noch“-Gefühl in mir auszulösen.“

Trials Fusion - Video Review Trials ist wieder da! Kann Trials Fusion als erster Next-Gen-Ableger der beliebten Arcade-Renner-Reihe überzeugen?

Ghost Recon: Future Soldier (PS3)

PS3-Besitzer werden bekanntlich nur noch bis Anfang nächsten Jahres mit kostenlosen Spielen beliefert. Dafür werden sie aber diesen Monat nochmal ordentlich versorgt. Der Taktik-Shooter Ghost Recon Future Soldier gehört zu den besten Teilen der Reihe.

Unsere Wertung: 84%

Ghost Recon Future Soldier Test bei Gameswelt: „Taktisches Vorgehen, eine Vielzahl von Szenarien und wirkungsvolle Gadgets machen Ghost Recon: Future Soldier zu einem empfehlenswerten Titel – besonders im kooperativen Modus mit Freunden.“

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier - Video Review In Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier übernehmt ihr die Rolle einer US-Eliteeinheit der Zukunft. Unser Videotest sagt euch, wie viel Taktik noch in diesem

Zombie Driver HD (PS3)

Mit dem Auto haufenweise Zombies überfahren – klingt nach einer herrlich abgedrehten Spielidee zwischen Destruction Derby, Micro Machines und Left 4 Dead, war dann aber ziemlich stumpfsinniger Käse aus der Kategorie Schnapsidee, die besser eine geblieben wäre.

Zombie Driver HD - PSN Launch Trailer Zombie Driver HD ist ab sofort auch im PlayStation Network zu haben; wir zeigen euch den entsprechenden Launch-Trailer.

Spiele für PS Vita

Squares

Atomic Ninjas

