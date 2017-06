Für die PlayStation 4 erscheinen von First-Party-Entwicklern vorwiegend große, storlastige AAA-Spiele. Zu den Gründen hierfür hat sich sich Shawn Layden, Präsident von Sony Interactive Entertainment America und Vorsitzender von Sonys Worldwide Studios, in einem Interview geäußert.

Auf der vor Electronic Entertainment Expo 2017 haben Sony und Microsoft im Zuge der jeweiligen Pressekonferenzen neue und bereits bekannte Spiele ausführlich vorgestellt. Dabei fällt ein unterschiedlicher Fokus der beiden Konsolenhersteller auf. Während Microsoft scheinbar verstärkt Community-basierte Mehrspieler-Titel wie Minecraft, Sea of Thieves oder State of Decay 2 setzt, stehen bei Sony große, storylastige AAA-Spiele im Mittelpunkt. Der Grund hierfür liegt laut Shawn Layden, Präsident von Sony Interactive Entertainment America und Vorsitzender der Worldwide Studios, in den vorhandenen Stärken.

So meint Layden in einem Interview mit The Telegraph, es sei seine Philosophie, seine Stärken auszuspielen. Man müsse sich die Studios von Sony ansehen, um zu erkennen, dass es das ist, was man bei Sony gut kann: Geschichten erzählen und Charaktere erschaffen. Namentlich nennt Layden Naughty Dog, Guerrilla Games, Santa Monica Studios und Japan Studios. Storylastige Spiele seien nicht nur das, was man gut könne, sondern auch das wofür man bekannt sei. Außerdem spreche es die Unterhaltungs-DNA von Sony an. Layden meint weiter, dass man bei Sony unterhalten und die Spieler glücklich machen wolle. Zahlreiche Emotionen sollen angesprochen werden, um eine großartige Erfahrung zu ermöglichen.

Zu den großen storylastige AAA-Spielen von Sony für die PlayStation 4 gehören etwa Horizon: Zero Dawn oder Uncharted 4: A Thief's End. Mit The Last of Us: Part II befindet sich zudem die Fortsetzung eines ebenfalls durch seine Geschichte bei Kritikern und Spielern positiv aufgenommenem PS3-Spiel in Entwicklung. Auch Uncharted: The Lost Legacy oder 2018 kommenden Spiele wie God of War und Days Gone scheinen der von Layden beschriebenen Linie treu zu bleiben.